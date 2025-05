Drama na pikniku pri Postojni: leto dni stara deklica izginila

Na družinskem pikniku na Ravbarkomandi pri Postojni se je v nedeljo popoldne odvila prava drama. Komaj leto dni stara deklica je izginila izpred oči svojcev, kar je sprožilo panično iskanje. Sprva so jo iskali sami, nato pa ob 15.18 poklicali na pomoč na številko 112, so prve poročale Primorske novice.

V akcijo so se nemudoma vključili postojnski gasilci in policisti, ki so z dronom in iskanjem po gozdnih poteh pregledali okolico. Preverili so celo možnost, da bi deklica padla v brezno, a so jamarji potrdili, da v bližini ni znanih jam.

Iskanje se je srečno končalo natanko 40 minut po klicu – ob 15.58 jo je eden od policistov našel na gozdni poti, skoraj kilometer stran od piknika, še piše Večer.

Čeprav je komaj shodila, je deklica sama hodila po gozdu. Policist jo je vzel v naročje in jo varno prinesel nazaj k svojcem.