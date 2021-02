Drama na parkirnem prostoru pred prodajalno, izvlekel je celo nož

Na Dolenjskem so bili policisti 20. februarja ob 18.50 obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru pred prodajalno v Gotni vasi.



»Po prvih ugotovitvah je prišlo do spora, pretepa in groženj med petimi osebami, starimi med 18 in 41 leti, ki se med seboj poznajo. Tri so zaradi lažjih poškodb poiskale zdravniško pomoč, policisti so tudi ugotovili, da je 41-letnik 38-letnika z nožem poškodoval po roki,« je javnosti sporočila predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.



Okoliščine pretepa še preiskujejo, na podlagi ugotovitev bodo zoper pretepače na pristojno tožilstvo podali kazenske ovadbe.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: