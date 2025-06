Drama na parkirišču v Žusterni: 18-letnik proti Ukrajincu (41) mahal s palico

Koprski policisti poročajo, da je v četrtek ob 17.20 očividec prijavil, da na parkirišču v Žusterni razgrajata mlajša moška.

Sledi kazenska ovadba

Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 18-letnik pristopil do 41-letnega državljana Ukrajine, ki prebiva v Sloveniji, in ga pričel žaliti ter mahati proti njemu s palico. Pri tem ga je lažje poškodoval. Zasegli so mu palico, sledi kazenska ovadba.