Drama na osnovni šoli: sprožil se je alarm, iz šole evakuirali učence in zaposlene

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so se na OŠ Braslovče v naselju Rakovlje malo pred začetkom pouka oglasile sirene, ki so opozorile na nevarnost.

O sproženem alarmu so bili obveščeni ob 7.41, gasilci PGD Braslovče pa so preventivno evakuirali vse, ki so bili takrat v šoli.

Gasilci so pregledali prostore in potrdili, da se je požarni alarm sprožil zaradi izpada električne energije.

Pristojne službe bodo napako odpravile, še piše na portalu Uprave za zaščito in reševanje.