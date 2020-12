Drama na Obali: voznik napadel policista in ga polil z vinom

V četrtek ob 10.50 so koprski policisti dobili obvestilo, da od Strunjana proti Belvederu vozi osebni avto, v katerem je najbrž vinjen voznik.



Izsledili so ga pri Luciji. Kljub znakom za ustavljanje je peljal naprej, zatem pa zavil s ceste proti vinogradom in v Liminjanu trčil v ograjo ob hiši.



Policisti so identificirali 59-letnega voznika iz Velenja, ki začasno prebiva na obali. Med postopkom je z roko, v kateri je imel plastenko vina, mahal proti policistu, ga z roko udaril po glavi, popraskal in polil z vinom. Zatem mu je še grozil. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je odklonil.



Odpeljan je bil v zdravstveni dom na odvzem krvi. Vozilo so mu zasegli in ga v nadaljevanju vrnili lastnici. Ugotovili so, da je vozil brez vozniškega dovoljenja.



Kazensko ga bodo ovadili za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebi.