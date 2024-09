Drama na obali: ste slišali, kaj ji je naredil 17-letnik s predelanim mopedom?

Iz PU Koper so sporočili, da je v petek popoldan občanka prijavila na PP Piran, da ji je nekdo razbil steklo na vratih. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 17-letnik s predelanim mopedom prišel do vrat in jih razbil, razbil je tudi nekaj strešnikov in s tem povzročil materialno škodo v višini 400 evrov. Sledi obdolžilni predlog in kazenska ovadba.