Drama na Obali: moški grozil kopalcem in redarju

Na slovenski obali je bilo tudi v četrtek popoldne pestro. Nekaj minut po 14. uri je mestni redar v Ankaranu zadržal moškega, ki je grozil njemu in kopalcem. Policisti so na kraju ugotovili, da je 61-letni domačin prišel v spor s skupino na plaži in z redarjem. Nanje je kričal in jim grozil.



Zaradi kršitve določil I. odstavka 7. člena ZJRM-1 mu je bil na kraju izdan plačilni nalog, poroča PU Koper. Kasneje, po zaključenem prvem postopku, so ga policisti v Ankaranu ustavili, ko je vozil osebni avto. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,99 mg/l alkohola. Odrejeno mu je bilo pridržanje, sledi obdolžilni predlog.