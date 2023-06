Drama na Obali: 50 oseb zbežalo iz trgovine, prišli tudi reševalci

Ob 19.29 je v prodajalni na Ankaranski cesti v Kopru prišlo do izpusta neznane snovi. Okoli 50 oseb, ki so tisti čas bile v prodajalni, so zaradi dražečega občutka v nosu in ustih ter kašljanja, skupaj s prodajalci zapustile prostore, piše Uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci NMP so eni osebi nudili zdravniško pomoč na kraju dogodka.

Gasilci JZ GB Koper so izvedli meritve plinov v prostorih, vendar neznane snovi niso identificirali, zato je bil aktiviran Ekološki laboratorij z mobilno enoto. Tudi njihove meritve niso zaznale posebnih odklonov.

Odgovornim osebam prodajalne so svetovali temeljit pregled vseh hladilnih in prezračevalnih sistemov.

O dogodku so bile obveščene pristojne službe.