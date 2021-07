Drama v Mojstrani, otok se je ustrašil

V petek popoldne so gorski reševalci iz Mojstrane pomagali otroku, ki se med vzponom v ferati ustrašil višine. S staršem so ga pospremili do vrha, poročajo kranjski policisti. Poškodovan ni bil nihče. Tura naj bo vedno prilagojena otroku, njegovemu znanju in zmožnostim, opozarjajo policisti.



Še en otrok se je v petek poškodoval pri skoku v vodo med soteskanjem v kanjonu Grmečica v Bohinju.



V soboto pa se je na Debeli peči planinec poškodoval zaradi odloma kamenja.



V zadnjih dveh primerih je posredoval vojaški helikopter z ekipo za helikoptersko reševanje.

Komentarji: