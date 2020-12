Drama na ljubljanski obvoznici: zadeta trčila v delovno zaporo

V soboto malo po 8. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o prometni nesreči na severni ljubljanski obvoznici iz smeri Tomačevega proti Celovški cesti. Voznica osebnega vozila je izgubila nadzor nad vozilom, zato jo je pričelo zanašati po vozišču. Pri tem je zapeljala proti levemu prometnemu pasu, kjer je zapora, in trčila v dve tovorni in eno osebno vozilo, ki so bila parkirana znotraj zapore. Voznica se je pri tem lažje poškodovala.



Policisti so voznici odredili preizkus z alkotestom, ki je bil negativen, je pa pozitiven rezultat pokazal hitri test za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, zato ji je bil odrejen strokovni pregled, pa ga je odklonila. Zaradi povzročitve prometne nesreče ji je bil izdan plačilni nalog, zaradi odklonitve strokovnega pregleda za ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog pa je bila privedena v takojšen postopek na okrajno sodišče v Ljubljani, saj je državljanka BiH.