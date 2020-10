Naša soseda zavita v črno: ugasnili življenji nogometašev

V četrtek sta v prometni nesreči pri Carpingnanu Sesii pri Novari življenje izgubila italijanska nogometaša Matteo Ravetto (32) in Simonluca Agazzone (39). Oba sta sicer nastopala za amatersko ekipo, a predvsem Agazzone je nekoč veliko obetal, kot mladinec je igral za Milan in tudi v reprezentančni vrsti do 16 in 18 let. V profesionalni karieri je nastopal za Spal, Monzo, Spezio in Novaro,