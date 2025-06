Drama na koprskem bencinskem servisu, ženska zbežala iz vozila

V petek ob 10.24 je koprske policiste občan obvestil, da moški na enem od bencinskih servisov v Kopru pretepa žensko in kriči nanjo. Nato pa da je zbežala iz vozila.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta se na bencinskem servisu srečala bivša partnerja, pri čemer je 24-letni Koprčan začel vpiti in kričati na bivšo partnerico, še poroča koprska policijska uprava.

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so možje v modrem ugotovili, da je Koprčan utemeljeno osumljen nasilja v družini. Nad bivšo partnerico je namreč izvajal psihično nasilje, z njo grdo in ponižujoče ter boleče ravnal s tem, da je nanjo vpil, kričal in jo žalil ter jo tako postavljal v podrejen položaj. Sledi kazenska ovadba.