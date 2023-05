Drama v kopališču, utapljal se je otrok

Včeraj ob 12.08 so bili na PU Novo mesto obveščeni, da naj bi se v notranjem bazenu na kopališču na območju PP Brežice utopil otrok in ga oživljajo.

»Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov so otroka rešili iz vode, mu dali prvo pomoč, reševalcem pa ga je uspelo stabilizirati. Pozneje so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana. Na kraju dogodka sta bili preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka,« je javnosti sporočila Alenka Drenik z omenjene policijske uprave.

Kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno okrožno državno tožilstvo v Krškem.

