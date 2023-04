Drama na Igu: z avtom v jarek poln vode, mimoidoči rešili štiri osebe

Ob 14.35 sta na cesti Ižanska cesta–Tomišelj trčili osebni vozili. Eno vozilo je pri tem zapeljalo v jarek poln vode, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Mimoidoči so rešili štiri osebe iz vozila pred prihodom gasilcev GB Ljubljana, ki so nato zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih, premočene osebe zavili v odeje in do prihoda reševalcev NMP začasno namestili v gasilska vozila ter s pomočjo avtodvigala vozilo dvignili z vode in postavili nazaj na vozišče.