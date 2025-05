Drama na hitri cesti: voznica povzročila nesrečo, ko je skočila čez ograjo, jo je zbil avto

V četrtek ob 13.24 so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči pri Bertokih. Na kraj so prihiteli še gasilci in reševalci.

Z ogledom kraja so policisti ugotovili, da je 42-letna voznica osebnega avtomobila iz Ljubljane peljala po hitri cesti iz smeri Kopra proti Bertokom in med vožnjo z vozilom zapeljala desno na bankino, v katero je trčila. Po trčenju jo je odbilo in je z vozilom obstala na levem prometnem pasu v smeri proti Kopru.

Nato je vozilo zapustila in skočila čez varovalno ograjo na drugo stran ter skočila pod vozilo, ki ga je iz Kopra pripeljala 43-letna državljanka Avstrije. Ta je kljub zaviranju vanjo trčila. Poškodovano so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola.

Policisti o dogodku še zbirajo obvestila.