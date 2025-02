Drama na gradbišču v Kranju! Občan in delavci v hudem fizičnem konfliktu

Kranjski policisti so bili v četrtek nekaj čez 11. uro obveščeni o sporu med delavci na enem izmed gradbišč na območju Kranja in občanom, med katerimi je prišlo do fizičnega konflikta. Dve osebi naj bi bili lahko telesno poškodovani. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah in za dve osebi vodijo postopek.