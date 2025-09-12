FIZIČNI OBRAČUN

Drama na gradbišču, 24-letnik ga je napadel s kladivom

Ko ga je opozoril na neprimerno ustavljanje, je ponorel.
Fotografija: FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik

N. B.
12.09.2025 ob 16:10
12.09.2025 ob 16:22
N. B.
12.09.2025 ob 16:10
12.09.2025 ob 16:22

Sežanski policisti so bili v četrtek ob 16.52 napoteni na eno od gradbišč v okolici Kozine, kjer sta se sprla dva moška. Policisti so ugotovili, da se je 48-letnik z osebnim avtomobilom pripeljal na delovišče, kjer se je pred njim ustavil 24-letni voznik kombiniranega vozila, sicer državljan Bosne in Hercegovine.

Ker prvi z vozilom ni mogel zapeljati mimo, je drugega opozoril na neprimerno ustavljanje. Voznik kombiniranega vozila je nato izstopil iz vozila in z roko udaril po prvem desnem blatniku osebnega avtomobila in ga pri tem poškodoval (manjša udrtina). Zatem je 48-letnik izstopil iz vozila in slednjemu rekel, naj preneha svoje početje, nato je 24-letnik odšel do svojega vozila in iz njega vzel manjše kladivo in ga udaril po zatilju in po levi nogi ter ga lahko telesno poškodoval.

»Kladivo so mu policisti zasegli in bodo zoper njega zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po 122. členu kazenskega zakonika podali kazensko ovadbo,« še poroča koprska policijska uprava.

