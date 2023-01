Drama na gorenjskem parkirišču: poglejte, zakaj je prišlo do vpitja in žaljenja

Jeseniški policisti so v sredo okoli 16.30 obravnavali kršitev javnega reda in miru na javnem kraju, poroča kranjska policijska uprava. Do vpitja in žaljenja med sosedoma je prišlo zaradi težav pri parkiranju avtomobilov. Za enega vodijo prekrškovni postopek.

Kranjski policisti so na isti dan malo po 21. uri obravnavali spor med voznikom plužnega vozila in občanko. Policisti za moškega vodijo prekrškovni postopek.