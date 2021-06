Drama na Gorenjskem: otrok pojedel kamen

V petek okoli 17.10 je na Zgornjem Jezerskem leto in pol star otrok pojedel kamen. Gasilci PGD Jezersko so nudili pomoč otroku do prihoda reševalcev NMP Kranj in zavarovali kraj pristanka helikopterja.



Reševalci NMP Kranj so otroka oskrbeli, v UKC Ljubljana pa ga je s helikopterjem prepeljala posadka helikopterja SV, skupaj z dežurno ekipo HNMP na Brniku. ‌‌

‌

