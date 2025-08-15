JAVNI RED IN MIR

Drama na Gorenjskem: Francoz se je na javni prireditvi nedostojno vedel

Policisti zoper 39-letnega moškega vodijo prekrškovni postopek.
Fotografija: Policisti zoper 39-letnega moškega vodijo prekrškovni postopek. FOTO: Leon Vidic/delo
Policisti zoper 39-letnega moškega vodijo prekrškovni postopek. FOTO: Leon Vidic/delo

M. U.
15.08.2025 ob 14:25
M. U.
15.08.2025 ob 14:25

Kranjski policisti so bili v četrtek okoli 19. ure obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na eni izmed javnih prireditev na območju občine Kranj. Po podatkih s katerimi razpolagajo, se je 39-letni državljan Francije na javni prireditvi nedostojno vedel do drugih udeležencev in ni upošteval ukrepov varnostnikov zasebne varnostne službe, ki so opravljali naloge na javni prireditvi. Policisti zoper 39-letnega moškega vodijo prekrškovni postopek.  

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

