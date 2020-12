Drama na Dolenjskem: pritekel do policista in ga napadel

Črnomeljski prometni policisti so na predvečer božiča 24. decembra okoli 21. ure med opravljanjem nalog opazili moškega, ki je z rokami udarjal po osebnem avtomobilu, vpil in se nedostojno vedel.



Kršitelj (30), ki je bil očitno pod vplivom alkohola, ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Med postopkom je do enega izmed policistov pritekel 19-letnik, ga večkrat udaril po glavi in lažje poškodoval. Policisti so tudi tega nasilneža iz okolice Metlike obvladali in oba odpeljali v prostore za pridržanje.



Kriminalisti bodo 19-letnika ovadili na pristojno tožilstvo zaradi napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, 30-letniku pa bodo zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.