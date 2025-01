Drama na Dolenjskem! Osem se jih je spravilo na dva mladoletna, nato grozili še policistom

V petek, 17. 1., nekaj po 20. uri so bili novomeški policisti obveščeni, da naj bi na območju Topliške ceste v Novem mestu neznanci napadli dva mladoletnika, ju poškropili s solzivcem, pretepli in pobegnili.

Na kraj dogodka so bili napoteni policisti in so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev nasilnežev, ki naj bi se razbežali in pobegnili proti centru mesta. Policistom je uspelo v centru najprej uloviti četverico, kasneje pa na širšem območju Novega mesta še štiri mladoletnike. Vse so privedli na policijsko postajo, ugotovili njihovo identiteto in jim zasegli solzivec, bokser in vrečko s posušeno konopljo.

V bolnišnici so mladoletnika oskrbeli, oba sta utrpela lažje poškodbe. Po končanem postopku so o nasilnem ravnanju obvestili starše mladoletnikov, da so jih prevzeli na policijski postaji.

Tam je eden izmed staršev, 38-letni moški iz Dobruške vasi, grozil policistom, da jih bo ubil, in enega izmed policistov poskušal napasti. Policisti so napad preprečili, zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zoper nasilne mladoletnike, stare med 14 in 18 let, z območja Šentjerneja in Novega mesta in zoper 38-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilništva.