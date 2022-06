Drama na Dolenjskem: okrvavljeni sam zlezel iz vozila, nato nad policiste

Policisti iz Dolenjskih Toplic so v petek zvečer na cesti Dvor – Soteska naleteli na prometno nesrečo. Udeleženo je bilo samo eno vozilo, ki naj bi zaradi neprilagojene hitrosti zletelo s ceste. Okrvavljeni voznik je uspel sam zlesti iz vozila, a je najprej odklanjal zdravniško pomoč, tako da mu je pomagala kar uslužbenka novomeške bolnišnice, ki se je peljala iz službe.

Kasneje jih je ovadil, ker naj bi bili z njim grobi

Voznik, ki je kazal očitne znake pijanosti, se je med postopkom začel razburjati, groziti in vpiti na policiste, tako da so ga morali na koncu vkleniti. Preizkus alkoholiziranosti je odklonil. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ga do konca oskrbeli.

V zgodnjih jutranjih sobotnih urah je kazensko ovadil policiste, ki so imeli z njim postopek, ker naj bi bili z njim grobi in ga poškodovali. Okoliščine primera bo preučilo specializirano državno tožilstvo.