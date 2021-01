Drama pri Krškem: nenadoma odšla do Save in zabredla v mrzlo vodo

SOS Če čutiš hudo duševno stisko ali imaš samomorilne misli, poišči strokovno pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrneš na svojega osebnega zdravnika ali na:

Policistka policijske postaje Krško je 15. januarja dopoldne opravljala naloge na območju Vidma in zbirala obvestila od občanke. Opazila je, da je 59-letna ženska v slabem psihičnem stanju, postajala je zmedena, nenadoma pa je odšla po brežini Save in skočila v vodo.Policistka je takoj stekla za njo, zabredla v mrzlo vodo, žensko zagrabila za oblačila in ji preprečila, da bi šla še globlje in bi jo odnesel tok. Uspeli ji jo je zadržati in izvleči iz vode, vendar se je ženska ves čas upirala in ponovno poskušala skočiti v vodo. S telesno silo jo je policistka obvladala in zadržala do prihoda policistov. Na kraj so poklicali še reševalce, ki so jo oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v ustanovo v Ljubljani.Na Policijski upravi Novo mesto so ponosni na sodelavko, ki je prepoznala stisko občanke in ji s svojim ravnanjem in pravočasnim ukrepanjem rešila življenje. Požrtvovalno je opravila svoje delo, pri reševanju in pomoči pa izpostavila tudi lastno življenje in zdravje, so sporočili.