Drama na Dolenjskem: 29-letnik policistov ni upošteval, v avtu otroci

Policisti PP Šentjernej so v četrtek okoli 15.30 na območju Mihovice zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznika osebnega avtomobila toyota corolla verso, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo.

Za ugotovljene kršitve je predvidena globa v višini 3560 evrov.

Med postopkom so ugotovili, da gre za 29-letnega večkratnega kršitelja cestnoprometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V vozilu je prevažal otroke, ki na sedežih niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom.

Alkotest je odklonil

Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic, so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih in Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3560 evrov.