Drama na delovišču, na pomoč klicali policijo

Brežiške policiste so v sredo okoli 13. ure poklicali na pomoč z delovišča v Brežicah, kjer naj bi se neznanci najprej sprli z delavci, potem pa jih napadli z orodjem in vanje metali kamenje. Na kraj je bilo takoj napotenih več policistov, ki so vzpostavili javni red in mir.

Ugotovili so identiteto treh nasilnežev, starih 20, 17 in 16 let. 20-letnik je med postopkom grozil policistom in jih poskušal napasti s kolom. Osumljenca so obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Prav tako so pridržali tudi 17-letnega osumljenca. Po zaključeni preiskavi ju bodo ovadili zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.