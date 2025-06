Drama na cesti: 69-letnica silovito trčila v rešilca, v katerem je bilo več potnikov

Čelno trčenje na Frankolovem: hudo poškodovana 69-letna voznica, šest poškodovanih oseb

V torek, 17. junija, okoli 15.30 so na Policijski upravi Celje prejeli obvestilo o prometni nesreči, ki se je zgodila v naselju Frankolovo, na relaciji Celje–Frankolovo.

69-letna voznica je na ravnem delu ceste v naselju Frankolovo zapeljala na nasprotni vozni pas in čelno trčila v reševalno vozilo. To je iz nasprotne smeri pravilno vozil 23-letni reševalec. Ob silovitem trčenju se je hudo poškodovalo tri udeležence, tri pa so utrpeli lažje poškodbe.

Na kraj nesreče so prispeli gasilci in nudili tehnično pomoč. Ekipa helikopterske nujne pomoči je hudo poškodovano povzročiteljico prepeljala v Univerzitetni klinični center Maribor. Preostale poškodovane osebe iz reševalnega vozila so reševalci prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Policija nadaljuje preiskavo okoliščin prometne nesreče.