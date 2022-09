Drama na Bohinjskem jezeru: s kanujem sta se prevrnila

Ob 15.53 sta se na Bohinjskem jezeru zaradi močnega vetra s kanujem prevrnili osebi. Mimoidoči so ju rešili iz vode še pred prihodom gasilcev PGD Bohinjska Bistrica in Bled, potapljačev PRS Bled in pripadnikov ekipe CZ za reševanje na vodi in iz vode občine Bohinj. Ti so jima nudili pomoč zaradi podhladitve, iz vode potegnili kanu in ga predali lastniku, poroča uprava za zaščito in reševanje.