Drama na bencinski v Portorožu, za 46-letnico uporabili prisilna sredstva

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 44 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 132 klicev. Obravnavali so 15 prometnih nesreč z materialno škodo. S področja kriminalitete so obravnavali 1 vlom, 3 tatvine in 1 kaznivo dejanje ponarejanje listin. Zaradi kršitve javnega reda in miru je bila ena intervencija.

V postopku se je vedla nesramno, žalila policiste

Ob 16.05 so bili piranski policisti napoteni na bencinski servis v Portorož, kjer je neka ženska izvršila tatvino artiklov iz trgovine. Policisti so na kraju ugotovili, da gre za 46-letno žensko. Slednja se je v postopku vedla nesramno, žalila policiste in ni upoštevala njihovih ukazov. Ravno tako je želela zapustiti kraj, pri čemer se je pričela aktivno upirati. Zoper njo so policisti uporabili prisilna sredstva in ji zaradi kršitve javnega reda in miru izdali plačilni nalog, so še sporočili z omenjene policijske uprave.