Drama na bencinskem servisu, pijan moški grozil zaposlenim

Koprska policija poroča o incidentu, ki se je v sredo zgodil v Bertokih. Popoldne so na tamkajšnjem bencinskem servisu imeli stranko, ki je bila vidno pod vplivom alkohola. 50-letnik je grozil zaposlenim, kršitve pa ni prenehal niti po prihodu policistov na kraj dogodka. Odredili so mu pridržanje in mu izdali plačilni nalog.

Ob 20. uri pa je v postojnskem lokalu moški grozil osebju in vzel alkoholno pijačo. Policisti so identificirali 40-letnega kršitelja, ki ni upošteval ukazov policistov. Izdan mu je bil plačilni nalog za več kršitev zakona o javnem redu in miru.