Drama na avtocesti: tovornjak zajeli plameni

V ponedeljek nekaj po 14. uri je zagorelo tovorno vozilo na štajerski avtocesti za predorom Podmilj v smeri Ljubljane.



Vzrok požara na vlečnem vozilu, ki je pogorelo v celoti in s katerega se je ogenj delno razširil tudi na priklopno vozilo, še ni znan, kaže pa na napako motorja.



Na kraju so posredovali gasilci CZR Domžale in PGE Celje, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila ter zavarovali kraj.



V dogodku ni bil nihče poškodovan.



Zaradi gašenja in opravljanja posledic požara je bila avtocesta v smeri Ljubljane do 15.30 zaprta.



Po do zdaj zbranih obvestilih elementov kaznivega dejanja ni.