Drama na avtocesti: od priklopnika in tovora ni ostalo prav veliko (VIDEO)

Uprava za zaščito in reševanje je sporočila, da je v ponedeljek ob 18.29 na pomurski avtocesti na odseku Lenart–Maribor pri predoru Močna zagorelo tovorno vozilo. »Zagorela je izolacija v rolah na prikolici tovornjaka. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Lenart in PGD Pernica so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili in razkopali naloženo izolacijo. Na kraju je bila prisotna tudi policija in delavci DARS-a,« poroča (nelektorirano) regijski center za obveščanje.Očividka je dejala, da je bilo najprej slišati močan pok, nato pa se je takoj pojavil ogenj z dimom. Tovornjakar je pravočasno ustavil vozilo in se umaknil na odstavni pas, kjer je tovornjak ločil od priklopnika.Zaradi odstranjevanja posledic požara je bil omenjeni odsek pomurke dalj časa zaprt za ves promet. Obvoz za vsa vozila je bil urejen po regionalni cesti Lenart–Pernica.