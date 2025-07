Drama na avtobusni postaji Maribor: glasne grožnje, padali udarci, osumljenec močno pijan

Policisti Policijske postaje Maribor I so se v četrtek nekaj minut pred 21. uro odzvali na klic osebe, ki je naznanila razgrajanje na območju Avtobusne postaje v Mariboru. Policisti so na kraju ugotovili, da je 32-letni moški udaril 57-letnega moškega, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog.

Prislužil si je kar dva plačilna naloga

Čez nekaj minut so se morali policisti vrniti, saj je 32-letni moški pričel žaliti tam zaposleno osebo. Policisti so z njim, bil je vidno pod vplivom alkohola, opravili razgovor in mu ukazali, da naj preneha kršiti javni red, vendar moški tega ni upošteval, kljub temu, da je bil opozorjen na uporabo prisilnih sredstev ter je z žaljenjem nadaljeval. Med tem je pričel tudi groziti. Ker javnega reda ni bilo mogoče drugače vzpostaviti, so policisti uporabili telesno silo in sredstva za vklepanje in vezanje ter mu odredili pridržanje do streznitve. S tem pa si je kršitelj prislužil dodatni plačilni nalog.