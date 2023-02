Drama med štirimi stenami: v spalnici zažgal razrezana oblačila

»Dokler je metala moje stvari iz omar in jih rezala z nožem, sem samo mirno gledal, kaj počne. Nisem ji poskušal preprečiti tega in sem jo pustil, da dela, kar hoče. Ko pa mi je zrezala športne copate, sva se pa udarila,« je na sodišču dejal Zoran Bibić iz Črnomlja. Kako točno sta se z zdaj že bivšo partnerico Renato T. udarila, ni znal pojasniti, ker je od tedaj preteklo že precej vode, minila so namreč dobra tri leta, in v tem času spomin zbledi. Ampak v enem trenutku je Zoran stanovanje zapustil v pižami s kratkimi rokavi, brez vsega, sredi noči in sredi zime.

Nasilje za domačimi stenami naj bi bilo stalnica (simbolična fotografija). FOTO: Getty Images

Renata je na pomoč poklicala može v modrem, in ko sta policist in policistka prišla na kraj prepira in pretepa, sta ostala odprtih ust. V stanovanju je bilo menda, kot bi treščila bomba. Vse iz omar je ležalo po tleh, tako Zoran kot Renata pa sta priznala, da sta oba prispevala k razdejanju: ona je iz omar vlekla njegove stvari, on njene. No, potem je Zoran našel liter petroleja in ga polil po spalnici: po škatlah, postelji in razrezanih oblekah. »Nisem verjela, da bo zažgal, ampak je res vzel vžigalnik in ga vrgel na obleke, da so se vžgale. Začelo je goreti, jaz pa sem takoj začela teptati ogenj. Ja, pred tabo sem teptala in skakala po gorečih oblekah, ti si pa gledal,« se je Renata obrnila k bivšemu, a ta je vztrajal, da on že ni zažgal ničesar, saj da kolikor se on spozna na vnetljive materiale, bi, če bi to storil, vse v trenutku zagorelo. »Če je že razrezala, naj pa še zgori,« je menda izjavil ob dogodku.

Najhujše je bilo psihično nasilje

Po besedah tožilke Maje Hutar, ki je predstavila obtožnico, se je Bibić nad partnerico spravljal od leta 2016. Žalil jo je, jo poniževal, tepel, ji grozil z nožem, ki naj bi ji ga nastavljal pod vrat. V novembru 2019 se je to le stopnjevalo, vse do tistega 8. decembra 2019, ko ga je sredi noči prosila, naj nemudoma gre.

Bila sem vsa modra. Tolkel me je s tenisko, metal stvari vame, me nekajkrat zabil v steno in z rokami zagrabil za vrat.

Takrat je bila vse, od kurbe do prasice, stisnil naj bi jo za vrat, z nožem naj bi večkrat zamahnil proti njej, takrat naj bi nastale tudi manjše ureznine na prstu, ob koncu pa je še zažgal oblačila na tleh. »Bila sem vsa modra. Tolkel me je s tenisko, metal stvari vame, me nekajkrat zabil v steno in z rokami zagrabil za vrat,« je naštevala in priznala, da je tudi ona vanj metala različne predmete. Kar jima je pač prišlo pod roke, vse je letelo po zraku.

Dve hkrati

Bibić je potrdil, da je večkrat prišlo do nesporazumov, a sta jih vedno zgladila, a priznal, da je bila povod za prepire njegova nezvestoba. No, Renata je bila bolj konkretna. Devet let je bila z njim, vedela je, da ima v Bosni otroka, ni pa vedela, da ima še vedno stike z mamo njegovega otroka, a da je še z njo, je izvedela dve ali tri leta pred dogodkom v spalnici.

Policist je potrdil, da je bilo vse razmetano (simbolična fotografija). FOTO: Simona Fajfar

»Gospod se je celo oženil dol z njo, in to v času, ko je bil z menoj. Meni je pa lagal, da jo je pustil. Jaz sem njegovo ženo večkrat klicala, da sem preverila, ali govori resnico, ampak on je lagal njej in meni. Zato sem vsakič padla ven. Kregala sva se vedno, ko se je vrnil iz Bosne, saj ni mogel razumeti, da mene to boli, še posebno če nekomu devet let verjameš, potem pa se vse nenadoma zruši. Zato sem tudi padla v depresijo in jemljem zdravila. Tistega večera sem šla spat, v postelji sem začela jokati. Vstal je in me začel klofutati in tresti, naj neham. Nisem se mogla ustaviti, saj ni razumel, da ne morem sprejeti dvojnega življenja,« je hlipala v solzah.

Izrečena mu je bila prepoved približevanja in tudi podaljšana, a odnos sta sama zgladila.

Tiste noči mu je torej rekla, naj gre. Izrečena mu je bila prepoved približevanja in tudi podaljšana, a odnos sta sama zgladila. In to še pred potekom prepovedi približevanja. »Prišla je k meni v firmo, kjer sem začasno bival, in bila tam z menoj. Potem sem se vrnil k njej, kmalu sva se skupaj z njenima otrokoma preselila v drugo stanovanje. Skupaj sva tudi nabavljala pohištvo v Veliki Kladuši, prebelila stanovanje. Tako sva skupaj živela do avgusta lani, razšla pa sva se normalno. Sedela sva za mizo, skupaj popila kavo in ugotovila, da nisva več za skupaj. In sva šla vsak svojo pot,« je pojasnil Bibić, Renata pa je omenila še, da je bil do njenih otrok zelo dober, boljši kot njuna očeta.

Tiste noči je bil v patrulji policist Aleksander Kobetič. Ta je sodniku Petru Žnidaršiču opisal razdejanje, na katero sta naletela s kolegico. V zraku je bilo čutiti tudi vonj po zažganem. Sojenje se bo nadaljevalo z zaslišanjem prič.