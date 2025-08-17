Drama med bivšima na Gorenjskem, policistov ni upošteval, vklenili so ga

Kranjski policisti so v petek nekaj pred 23. uro intervenirali v zasebnem prostoru med bivšima partnerjema, ki sta se verbalno sprla. 37-letni moški s kršitvijo do bivše partnerke tudi ob prihodu policistov na kraj ni prenehal in ni upošteval zakonitih ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje do 12 ur.

Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.