JAVNI RED IN MIR

Drama med bivšima na Gorenjskem, policistov ni upošteval, vklenili so ga

Verbalno sta se sprla.
Fotografija: Arhivska fotografija. FOTO: Bossiema Getty Images
Arhivska fotografija. FOTO: Bossiema Getty Images

M. U.
17.08.2025 ob 13:38
M. U.
17.08.2025 ob 13:38

Kranjski policisti so v petek nekaj pred 23. uro intervenirali v zasebnem prostoru med bivšima partnerjema, ki sta se verbalno sprla. 37-letni moški s kršitvijo do bivše partnerke tudi ob prihodu policistov na kraj ni prenehal in ni upošteval zakonitih ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje do 12 ur.

Ste slišali, kaj je ženski (50) v Račah naredil njen 51-letni partner?

Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

