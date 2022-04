Drama: Janez A. streljal v zadrskem pristanišču

Na desetine hrvaških policistov in specialcev, nekaj ostrostrelcev in celo pogajalec so morali noč na petek nenadejano preživeti v zadrskem trajektnem pristanišču Gaženica.

Tam se je namreč začela nekaj minut pred enajsto zvečer zaradi 44-letnega Slovenca Janeza A. odvijati prava drama, ki je trajala vse do pol sedmih zjutraj, ko so ga le ukrotili. Ugotovili pa so, da pred policijsko obravnavo zaradi določenih težav potrebuje zdravniško pomoč, zato so ga najprej odpeljali v bolnišnico.

Doma z območja Ljubljane

Do bencinske postaje na območju pristanišča se je moški z območja Ljubljane, ki naj bi bil lovec, pripeljal s suzukijem ljubljanskih registracij, na strešnem prtljažniku je imel kajak. Namenjen naj bi bil v Črno goro. Mirno naj bi vstopil v prodajalno, kupovati naj bi začel neke stvari in (kdo ve, zakaj) evre. Nenadoma pa naj bi izvlekel puško (šlo naj bi za karabinko z daljnogledom) in težko lovsko orožje ter zunaj sedel na tla.

Kot je hrvaškim novinarjem po razpletu drame povedal eden od zadrskih mož postave, je mimo nje kmalu prišla policistka in Slovenca vprašala, kaj počne.

”Od slovenskih policistov smo izvedeli za določene težave, ki naj bi jih imel ta moški.

»V tistem pa je v angleščini zavpil 'fuck police' (jebeš policijo, op. p.) in začel streljati v morje. Angažirali smo specialce iz Splita in Lučkega, vse skupaj je na prizorišče prihitelo okrog 30 policistov. Osumljenec je na žalost streljal tudi proti njim, in še sreča, da se vse skupaj ni končalo s tragedijo. V smeri morja in policistov je namreč ustrelil več kot desetkrat.«

Medtem ko je pogajalec 44-letnika več ur poskušal prepričati, naj odloži orožje in se preda, so hrvaški policisti vzpostavili stik s slovenskimi kolegi, je pripomnil policist. »Od njih smo izvedeli za določene težave, ki naj bi jih imel ta moški, zato smo z njim ravnali še posebno previdno.«

Konec drame po osmih urah

Po osmih urah se je Slovenec, ki naj bi po besedah natakarja iz enega bližnjih lokalov policistom poleg strelov namenil tudi precej sočnih besed, le predal in najprej so ga torej odpeljali v bolnišnico, nato pa na policijo. Iz zadrske PU so uradno sporočili: »V zvezi z omenjenim dogodkom proti osumljenemu vodimo kriminalistično preiskavo. Gre za 44-letnega državljana Slovenije, ki je iz orožja večkrat ustrelil v smeri morja in uslužbencev policije. Pri tem je bil eden od uslužbencev policije lažje ranjen in je potreboval zdravniško pomoč.« Po poročanju hrvaških občil naj bi izstrelek ranil enega od specialcev, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

Zaradi Janeza A. sta bila sicer cestni promet v okolici pristanišča ter pomorski promet v celoti ustavljena od 22.50 do 6.45.