Drago ga bo stalo: Slovenec pozabil, da ima Evropska unija meje

V času, ko se prek veliko evropskih meja potuje brez kontrole dokumentov in potnikov v prav vsakem vozilu, včasih ljudje pozabijo, da ima tudi Evropska unija meje. To se je nemara pripetilo 54-letnemu Slovencu, ki je minuli konec tedna odšel v Švico in kupil starodobnika znamke Mercedes.

Model 560 SEC, ki je star natanko toliko kot slovenska samostojnost, je kupil pri trgovcu, zanj odštel deset tisoč švicarskih frankov (slabih 10.400 evrov) ter krenil domov.

A 150 kilometrov pozneje ga je na avtocesti ustavila nemška carina v okolici Bodenskega jezera; ker je vozilo prepeljal čez mejo EU, ne da bi to prijavil carini, so mu zaračunali 750 evrov davka na dodano vrednost pri uvozu, carine pa mu ni bilo treba plačati, saj gre za starodobnika, ki je oproščen te dajatve.

A se bo moral v Nemčiji zagovarjati tudi zaradi suma kaznivega dejanja utaje davka, so sporočili iz glavnega carinskega urada v nemškem Ulmu.