Dostavljavec v rdečo in pred avto

V teh dneh so se vrstile motoristične nesreče. Huda se je včeraj okoli 12.20 zgodila v križišču Vilharjeve in Dunajske ceste v Ljubljani, ko je dostavljavec hrane na skuterju zapeljal v križišče pri rdeči luči in trčil z avtom. Huje poškodovan je, njegovo življenje pa na srečo ni ogroženo.

Njegovo življenje na srečo ni ogroženo. FOTO: Dejan Javornik

V ponedeljek ob 16.20 je 71-letni voznik avta v Hraščah izsilil prednost pred 39-letnim voznikom motorja iz okolice Ljubljane pri zavijanju proti Postojni. Motorist je trčil v levi del avta, padel in se lažje poškodoval, sporočajo s PU Koper. Blejski policisti so istega dne malo pred 11. uro obravnavali 44-letnega tujega voznika motorja, ki je padel zaradi neprilagojene hitrosti. Sopotnica je bila lažje poškodovana. Huje pa se je okoli 14.30 v Šmartnem ob Paki poškodoval 51-letni motorist, ki je nepravilno prehiteval osebno vozilo in trčil vanj. Malo po 13. uri pa je na Mirni 22-letna voznica motornega kolesa kawasaki zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad motorjem in padla ter se lažje poškodovala.

Še tri nesreče so so zgodile v glavnem mestu. Okoli 14.30 se je na Slovenčevi cesti motorist zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje poškodoval. Nekaj po 14.30 uri se je na Cesti na Vrhovce zgodila nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avta in voznik skuterja, ki je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v vozilo, ki se je pred njim ustavilo zaradi razmer v prometu. Skuterist se je lažje poškodoval. Prav tako okoli 14.30 pa je na Večni poti motorist prav tako padel zaradi neprilagojene hitrosti in se tudi lažje poškodoval. Izkazalo se je, da je vozil pijan.