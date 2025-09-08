Dostavljavec paketov v Portorožu vstopil na dvorišče, tam napadalni novofundlandski ovčar

V petek so v Portorožu koprski policisti obravnavali ugriz psa. 34-letni dostavljavec paketov je vstopil na zasebno dvorišče, ko je do njega pritekel pes novofundlandski ovčar, last 46-letnega domačina in ga ugriznil v nogo.

Lastnika psa čaka hitri postopek

34-letnik je sam iskal zdravniško pomoč, zoper lastnika psa bo zaradi ugriza uveden hitri postopek, prav tako bo podan predlog drugemu prekrškovnemu organu, saj je psu poteklo obvezno cepljenje.

Še dva incidenta povezana z napadom psa

Okoli 18. ure pa so v soboto v Pobegih obravnavali dva prekrška zaradi napada psa. 61-letno domačinko je napadel neznan manjši spuščen kratkodlaki pes bele barve. Če bo izsleden lastnik psa, bo zanj uveden hitri postopek. Prav tako je 61-letnico napadel spuščen večji črn pes pasme Šnavcer. Ugotovljeno je bilo, da je skrbnica psa 69-letna domačinka, zato ji bo izdana odločba v hitrem postopku.