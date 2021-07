Dosmrtni arest za trojni umor!

Peter Gaspeti je bil nepravnomočno obsojen na 30 let zapora, a ni nujno, da bo ta kazen obveljala. Možnosti za spremembo je kar nekaj, najbolj skrajni pa sta: kmalu bo svoboden človek ali bo do smrti trohnel v ječi. Tožilstvo (Maša Podlipnik) in obramba (odvetnik Anže Mlinarič) sta namreč že aprila, ko je ljubljanska okrožna sodnica Marjeta Dvornik v imenu velikega kazenskega senata razglasila sodbo, sporočila, da z njo nista zadovoljna. Prisodili so mu namreč 12 let zapora za vsakega od ubojev in mu nato kot enotno izrekli najvišjo možno kazen 30 let zapora. Ni bil še izrečen Da je ta...