Doslej izterjali slabo polovico: vsak delavec vsak dan porabil 11,8 rolice toaletnega papirja

Letos je minilo že 22 let od razkritja zgodbe, v kateri je bil Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) s fiktivnimi računi in dobavnicami za toaletni papir in drug material oškodovan za najmanj 477 tisočakov. Sodni postopki so se vlekli leta.

Leta 1999 naj bi na mesec porabili 103 zavitke toaletnega papirja, leta 2001 259, leta 2003, ko je vse spet potekalo, kot je treba, pa zgolj tri.

Zgodba sega v čas med letoma 1999 in 2002, ko je osrednja enota Zpiz nenadoma začela kupovati velike količine toaletnega papirja in papirnatih brisač. V kazenskem postopku so se znašli trije nekdanji uslužbenci Zpiza (zdaj pokojni direktor splošnega sektorja Tone Koprivnikar, vodja nabave Marjan Tomažič in skladiščnik Danilo Pintar) in trije zaposleni v poslovni enoti podjetja Mavrica v Ljubljani, od katerega je zavod kupoval material (poslovodkinja enote Milojka Globokar, njen mož Janko Globokar, tudi že pokojni, in Cvetka Medved).

Po že pravnomočnih sodnih odločbah in poravnavah jim je do srede aprila uspelo izterjati 213.891,23 evra.

Obtoženi so očitke zavračali, a jim je sodišče pravnomočno prisodilo dolge zaporne in visoke denarne kazni ter jim naložilo, da morajo povrniti, kar so po mnenju sodišča neupravičeno pridobili. Ustavno sodišče je nato 2017. vse sodbe razveljavilo in postopek vrnilo na začetek. Potem ko je tožilstvo obtožbo umaknilo, je sodišče julija 2018 za obdolžene izdalo zavrnilno sodbo (za Globokarja, ki je prej umrl, pa sklep o ustavitvi postopka, prav tako je bil že pred tem zaradi smrti postopek ustavljen za Koprivnikarja).

Sodna izvršba

Medtem ko se je kazenski postopek že 2018. končal z umikom obtožnice in zavrnilno sodbo (tako da obdolženi veljajo za nedolžne), so hkrati potekali civilni postopki, ki jih je sprožil Zpiz. Tam so nam pojasnili, da so vsi sodni postopki zaradi plačila odškodnine zoper HGtrade, d. o. o., (naslednice Mavrice, d. d.), Tomažiča, Globokarjevo, Medvedovo in Janka Globokarja oziroma njegova dediča pravnomočno končani (postopka zoper HGtrade ter dediča Janka Globokarja in Medvedovo sta se končala s sodno poravnavo).

Leta 2001 naj bi vsak delavec vsak dan porabil 11,8 rolice toaletnega papirja. FOTO: Getty Images

Globokarjeva je po pravnomočni sodbi zavodu dolžna plačati 251.384,23 evra odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 26. aprila 2004 (od tega 165.109,34 evra z obrestmi solidarno s Pintarjem po sodbi višjega delovnega sodišča) ter povrniti 11.558,73 evra pravdnih stroškov z obrestmi. Prav tako je Okrožno sodišče v Ljubljani sklenilo, da sta Globokarjeva in Tomažič dolžna solidarno povrniti zavodu 125.692,11 evra in pravdne stroške v višini 5897,31 evra, vse z obrestmi. »Zoper Tomažiča in Globokarjevo so sproženi ustrezni postopki sodne izvršbe,« so nam pojasnili na Zpizu.

Postopek zoper Pintarja se je pravnomočno zaključil s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, na podlagi katere mora zavodu plačati znesek 165.109,34 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 26. 4. 2004 dalje do plačila (solidarno z Milojko Globokar po sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani). Zoper Danila Pintarja so prav tako sproženi ustrezni postopki sodne izvršbe.

Milojka Globokar, Janko Globokar in Cvetka Medved (v ospredju z leve) ter Danilo Pintar in Marjan Tomažič (na drugi klopi z leve) veljajo za nedolžne. FOTO: Dejan Javornik

Ker je do odločitve ustavnega sodišča Globokarjeva, na prvi stopnji obsojena na pet let zapora, prestala že več kot tri leta kazni (1265 dni), je glede na to, da ji je bila na koncu izdana zavrnilna sodba, za čas za rešetkami od države zahtevala 174.150 evrov odškodnine. Na državnem odvetništvu so nam odgovorili, da se je pravda končala s sodno poravnavo.

Kot pojasnjujejo, je bila že v času pravdnega postopka denarna terjatev v izvršilnem postopku zarubljena v korist Zpiz do višine njegove terjatve, sledilo je dovoljenje za prenos terjatve v izterjavo. Ker pa je terjatev Zpiza do Globokarjeve presegala terjatev Globokarjeve do države zaradi neupravičenega odvzema prostosti, je Zpiz v pravdo vstopil kot tožeča stranka namesto Globokarjeve. »Republika Slovenija in Zpiz sta, s soglasjem Milojke Globokar, 19. maja 2023 sklenila sodno poravnavo, na podlagi katere je Republika Slovenija Zpizu plačala znesek 69.575 evrov. Milojka Globokar tako iz naslova te pravde in sodne poravnave ni prejela nobenega plačila,« so pojasnili.