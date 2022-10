Dopoldne Rome preganja, popoldne jim mizari (FOTO)

Pred dnevi je v dolenjski prestolnici potekalo sojenje proti dvema prebivalcema naselja Dobruška vas, ki sta obtožena nasilnega ropa aprila letos; sodni narok se je bližal koncu, ko je eden izmed zagovornikov obtoženih predlagal zaslišanje, ki bo pokazalo, kako je obtoženemu 30-letnemu Mladenu Kovačiču streho na hiši delal policist, ki ima popoldanski s. p.! In to ne kateri koli policist, ampak prav t(a)isti, ki je svojega mizarskega klienta Kovačiča prepoznal kot akterja zgoraj navedenega nasilnega ropa izpred pol leta, in to na posnetkih videokamer!

Mladen Kovačič je naročil policistova mizarska dela, a ga je slednji prepoznal tudi na videoposnetkih ropa! FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

25 -krat sta bila obtožena že obsojena.

Ni neporavnanih računov

Marsikdo izmed Slovenk in Slovencev si del vsakdanjega kruha zasluži s popoldansko obrtjo. Med njimi so tudi policisti, ki kot samostojni popoldanski obrtniki počnejo marsikaj – recimo mizarijo, kot to počne Anton Brlogar, sicer vodja policijskega okoliša občine Šentjernej na tamkajšnji policijski postaji. »Policist lahko dopolnilno delo opravlja na način, da ne vpliva na nepristransko opravljanje dela policista,« pojasnjuje Alenka Drenik z novomeške policijske uprave. O vsakem nasprotju interesov mora policist podjetnik takoj obvestiti nadrejenega uslužbenca policije in ravnati v skladu z njegovimi navodili, še dodajajo s policije.

Obtoženi prihaja iz Dobruške vasi. FOTO: Bojan Rajšek

Dobruška vas, od koder prihaja obtoženi Kovačič, je le nekaj kilometrov oddaljena od Šentjerneja. Zato ne preseneča Brlogarjevo pričanje, ki ga je tožilstvo opisalo tako: »Oba obtoženca osebno pozna, obravnaval ju je za kazniva dejanja in prekrške, vsakodnevno se z njima srečuje, saj že 12 let dela z Romi.« Glede na podatke tožilstva ima Brlogar polne roke dela tudi v uniformi, saj sta oba obtoženca specialna povratnika, ki sta bila skupaj 25-krat pravnomočno obsojena, ovadbe zoper oba so pisali tudi na šentjernejski policijski postaji.

Policist mizar pravi, da je bilo delo s pomočjo podizvajalcev dokončano brez težav. Fotografija je simbolična. FOTO: Janoš Zore

Imam vsa dovoljenja, ločim službo in s. p.

Ker policist Brlogar ne more govoriti o svojem delu, smo v popoldanskih urah poklicali mizarja Brlogarja, ki ima svoj s. p. odprt od avgusta 2001: »Imam vsa dovoljenja, ločim službo in s.p.,« je bil prvi odziv, nato pa je pojasnil, da ga je eden izmed obtožencev vprašal, ali bi mu opravil mizarska dela na hiši. Pogledal je situacijo, pripravil predračun: »Plačal je, imel sem še podizvajalca.« Med pogovorom pa je bilo mogoče od mizarja Brlogarja slišati še eno izjavo, v kateri se zrcali poslovna etika njegovega dopolnilnega dela: »Delal sem Romom in vsem.«

Kapuca mu je padla z glave

Po navedbah z zadnjega sojenja Kovačiču in njegovemu soobtoženemu naj bi sicer prišlo v zaključni fazi del na strehi do spora med obtoženim in policistom Brlogarjem. Slednji to zanika ter pravi, da je bil račun na koncu normalno plačan: »Nimava nobenih razmerij, imam priče.« A prav Brlogar je bil prvi na prizorišču nasilnega ropa, pogledal je tudi posnetke nadzornih kamer ter na njih prepoznal sedanja obtoženca, Brlogar pa je tožilstvu povedal, da sta sicer imela roparja nekaj časa na glavi kapuco, toda: »Ta jima je padla z glave. Takrat se je razločno videl tudi obraz.« Kapuca naj bi z glave padla prav Kovačiču, naročniku mizarskih del.

Šentjernejski policisti in prebivalci Dobruške vasi imajo zaradi bližine pogoste stike iz različnih vzrokov in razlogov, zato se med seboj poznajo. FOTO: Policija

Preostali vpleteni zadeve niso želeli ali mogli komentirati. »Ne moremo komentirati postopkov, ki potekajo pred pravosodnimi organi,« so odgovorili s policije. So pa pojasnili, da imajo »dobro razvit sistem notranjevarnostnih in zaščitnih postopkov«, s katerimi preverjajo in proučijo morebitne sume odklonskih ravnanj, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa sprejmejo nujne ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti ter izpeljejo ustrezne delovnopravne postopke: »Policija je namreč institucija, ki si zaradi narave svojega dela prizadeva za najvišjo stopnjo integritete zaposlenih,« našteto pojasni Drenikova. Da sistem resnično deluje in odklonska ravnanja kaj hitro pridejo na površje, nam je potrdil že marsikateri policist.

Nelegalni objekti v romskem naselju Dobruška vas v občini Škocjan. FOTO: Rajšek Bojan

Niti zagovornika obeh obtoženih nista mogla podati izjave o mizarskih delih na strehi. Prav tako za izjavo ni bil dosegljiv obtoženi Kovačič, ker je od desetega maja v priporu. Vsaj slednji bo lahko podrobnosti o mizarskih delih v Dobruški vasi ter svojem dojemanju morebitnih zamer predstavil med glavno obravnavo za rop sodnici Romani Rački Strmole. Nedvomno bodo pojasnila, zakaj si je obtoženi za popoldansko mizarjenje izbral prav policista, ki ga dopoldne preganja, sila zanimiva.