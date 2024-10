Dopoldanska drama v gostilni: ženska kričala in odganjala goste

Ob 11.17 so policiste novogoriške policijske uprave obvestili o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu v središču Nove Gorice, kjer je ženska kričala in odganjala goste lokala.

Policisti PP Nova Gorica so na kraju ugotovili, da je javni red in mir v gostinskem lokalu kršila 34-letna ženska, državljanka Madžarske. Zaradi nedostojnega vedenja ji je bil izdan plačilni nalog.