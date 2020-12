Domnevni trojni morilec sorodnikov na sodišču: V redu sem

Obtoženi junijskega umora treh sorodnikov na Domžalskem Peter Gaspeti na predobravnavnem naroku ni priznal krivde. Njegov odvetnik med drugim predlaga novega izvedenca psihiatrije. Sodnica pa je napovedala, da se bo zaradi »neodzivnosti obtoženega« še odločila, ali bi bilo treba angažirati izvedenca za ugotovitev obtoženčeve procesne zmožnosti.



Obtožnica 24-letnemu Gaspetiju očita umor na grozovit ali zahrbten način, za kar je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora. Tožilka Maša Podlipnik je v primeru priznanja krivde za vsa očitana dejanja predlagala izrek enotne kazni 30 let zapora. Sam poklical policiste Gaspeti naj bi 13. junija v Škocjanu pri Domžalah z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju zločina umrli. Umoril naj bi babico, dedka in strica, po dogodku pa je sam poklical policiste.



Na vprašanje sodnice na predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ali priznava očitana mu kazniva dejanja, je Gaspeti molčal, zato se v skladu z zakonom o kazenskem postopku šteje, da dejanj ne priznava. Tudi sicer je bil obtoženi v sodni dvorani zelo tih in redkobeseden, na sodničina vprašanja je nekajkrat prikimal ali odgovoril z »da«, na njeno vprašanje, ali se počuti v redu, pa je odgovoril: »Sem v redu.« Sodnica ga je večkrat vprašala, ali razume, kaj je povedala. Odvetnik: Motiv ni znan Gaspetijev odvetnik Anže Mlinarič je obenem predlagal še zaslišanje prič, in sicer dveh policistov in treh kriminalistov, ki so sodelovali pri preiskavi kaznivega dejanja in zbiranja obvestil, prav tako pa tudi lokalnega župnika z Doba, ki da obdolženega in njegovo družino dobro pozna. Kot je pojasnil v izjavi za javnost po naroku, motiv za umor ni znan. Po njegovem mnenju tako tudi ni šlo za umor, ampak če že, za uboj, ali je res tako, pa bo pokazal sam dokazni postopek.

