Domnevni pomočnik morilcev tarna, da mu sodni postopek povzroča preglavice

»Zakaj so Danijela ugrabili in ubili, mi nikoli nista povedala ne Žare ne Igor.« To so besede Sladjane Božić, sestre umorjenega Danijela Božića, ki jih je včeraj izrekla na sojenju njegovim domnevnim morilcem. Enaka usoda bi tistega 15. decembra 2019 lahko doletela tudi Žareta oziroma Žarka Tešanovića, če njegove ugrabitve ne bi še pravi čas preprečili policisti.

Po mafijsko, spomnimo, je bil v Ljubljani 20. januarja 2023 umorjen tudi Igor Mančić. Kdo in zakaj ga je umoril, ni znano. Po nekaterih ugibanjih je pod streli padel zato, ker naj bi slovenski celici Kavaškega klana, katere vodja naj bi bil Klemen Kadivec, oktobra 2019 skupaj z Božićem in Tešanovićem ukradel en milijon evrov vredno drogo.

Sestra umorjenega Božića Sladjana Božić je včeraj pričala na sodišču. FOTO: Dejan Javornik

Da je ravno za to Božić plačal z življenjem, zdaj tožilka Mateja Gončin očita Klemnu in njegovemu bratu Blažu, pa še Drejcu Kovaču, Vladanu Kljajeviću in Bojanu Stanojeviću. Semirju Hajdarpašiću pa, da jim je pomagal tako, da jim je zagotovil avtomobila, prikrival dejanske najemnike ter gibanje teh vozil.

Danijel je izginil 15. novembra 2019 in dva dni za tem, kot je povedala njegova sestra, so se že dobili pri Žaretu doma. »Izražal je žalost, jezo in strah. Ko smo bili pri njem doma, so bila okna zastrta. Nekoga je imel v izvidnici in videti je bilo, da ga je zelo strah,« je povedala in dodala, da ko so v začetku decembra 2019 policisti našli Danijelovo truplo, je Žareta spraševala, zakaj ni še sam pod policijskim nadzorom: »On pa je rekel, da ni pičkica, da bi rabil policijski nadzor.« Spominjala se je, da je bil Danijel zelo zaščitniški do Žareta, in ko se je vrnil iz zapora, mu je Danijel pomagal. Vozil ga je okoli, »ker je bil Žare slep«. Kdo naj bi zakrivil bratov umor, naj bi ji Žare tudi razkril.

Ne razumem nadaljevanja postopka, ko mi tožilstvo ni poslalo obljubljenega besedila spremenjene obtožnice zoper mene.

Osebna diskreditacija

Hajdarpašić je včeraj dopolnil svoj zagovor. Podrobneje je pojasnil, zakaj je dan pred tem sodnici Klavdiji Bercieri rekel, da kar naenkrat obtožnice ne razume več. Odločno je zavrnil, da naj bi pomagal soobtoženim pri umoru. »Delam po 16 ur na dan, borim se za delo, plačujem davke, kar se lahko preveri. Ta postopek mi povzroča velike probleme v privatnem in poslovnem življenju, saj mi grozi, da mi bo vse propadlo,« je poudaril in delno razkril, kaj se je za zaprtimi vrati, s ciljem, da bi se rešil tega postopka, pogovarjal z Gončinovo.

Obtožene so pripeljali strogo varovane. FOTO: Dejan Javornik

»Ne razumem nadaljevanja postopka, ko mi tožilstvo ni poslalo obljubljenega besedila spremenjene obtožnice zoper mene, čeprav mi je bilo napovedano in obljubljeno.« Vprašal se je tudi, ali je res lahko odgovoren za ravnanje oseb, ki v njegovem podjetju najamejo vozilo, nato pa zagrešijo kaznivo dejanje. »Nisem vedel, kaj se je zgodilo Danijelu Božiću,« je zatrdil.

Tožilka Mateja Gončin ob prihodu na sodišče FOTO: Dejan Javornik

Tožilka Gončinova se je na njegove besede odločno odzvala: »Pogajanja med obdolženci in tožilstvom so tajna. Na tak način razpravljanje v sodni dvorani o poteku pogajanj, kjer smo bili prisotni deležniki tega pogajanja, ne samo da gre za kršitev tajnosti postopka, ampak je tudi skrajno omalovažujoče.« Dodala je, da gre tudi za osebno diskreditacijo nje kot tožilke. Navajanja Hajdarpašića pa da »so žaljiva, nesramna in tudi neutemeljena. In s temi osebnimi napadi na tožilko ne bo dosegel nič,« je sklenila.