Domnevni morilec Mojce, Jožice in Branka v pripor

Preiskovalna sodnica ptujskega okrožnega sodišča je zoper(35), osumljenega za božični trojni umor v Gerečji vasi, po ponedeljkovem popoldanskem zaslišanju odredila pripor zaradi ponovitvene nevarnosti, so povedali na ptujskem sodišču. Na policiji, ki ga je ovadila zaradi trojnega umora, še vedno molčijo o podrobnostih dogajanja.Preberite tudi:Do družinske tragedije, v kateri so umrli 61-letniter njegova žena(58) in hči(35), je prišlo v petek popoldne. Policisti so takrat odvzeli prostost Silvu, ki je bil z žrtvami družinsko povezan, in ga odpeljali v bolnišnico. Kot smo poročali, je bil motiv za dejanje maščevanje partnerici Mojci in njenima staršema potem, ko mu je Mojca povedala, da se z njim dokončno razhaja. Silvo je Mojco zabodel pred njunim štiriletnim sinom, pomoč pa je poklicala njena hudo ranjena mati, ki je pozneje zaradi poškodb umrla v bolnišnici.Preberite tudi:Pri Policijski upravi Maribor so zanikali, da bi Drevenšku izrekli prepoved približevanja, so pa potrdili, da so konec novembra prejeli prijavo kršitve javnega reda in miru. »Patrulja je na kraju ugotovila, da je prišlo do verbalnega spora med partnerjema. Po zbranih obvestilih od prijaviteljev in vpletenih ni bilo zaznanih drugih kršitev, zato je policija o tem dogodku s poročilom obvestila center za socialno delo,« so pojasnili.Preberite tudi:To je bila že tretja družinska tragedija, v kateri so umrle tri osebe, ki se je letos zgodila v Sloveniji. Minuli teden se je na Okrožnem sodišču v Ljubljani začelo sojenje mlademu moškemu, ki je obdolžen umora treh sorodnikov na območju Občine Domžale junija letos, 22-letnik pa je osumljen umora treh ožjih sorodnikov 9. novembra na Jančah.