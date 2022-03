»Nacionalna policija Španije je v sodelovanju s slovensko kriminalistično policijo zaključila večmesečno iskanje osebe, za katero je Okrožno sodišče v Ljubljani razpisalo evropski nalog za prijetje in predajo zaradi kaznivih dejanj neupravičenega prometa s prepovedanimi drogami in mednarodne organizirane kriminalitete,« so na spletni strani policije zapisali dva dni po prijetju ubežnika. Medtem ko na policiji zaradi varstva osebnih podatkov z dodatnimi informacijami skoparijo, je več naših nepovezanih virov potrdilo, da so policisti v Španiji prijeli zloglasnega Blaža Kadivca. Aretirali so g...