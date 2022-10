Domnevna žrtev slovenskega duhovnika: Poklical me je k sebi, odprl zadrgo ...

Spletna stran Church Militant poroča o spolnih zlorbah, ki naj bi se v letih od 1992 do 2001 dogajale v Demokratični republiki Kongo, glavni akter pa naj bi bil slovenski duhovnik. Škandal je izbruhnil že pred časom, spletna stran pa je konec septembra poročala, da Vatikan obtožujejo oviranja preiskave, grozili pa naj bi tudi novinarju, medtem ko so duhovnika, ki je obtožen, da je spolno zlorabil najmanj 50 ministrantov.

Poročajo, da naj bi duhovnik Jože Šöemen dečke zlorabil, ko je bil v misijonu. Obtožbe naj bi se pojavile že takrat, a naj bi mu državo pustili zapustiti, ker je imel njegov narejeni »dobre prijateljske povezave z nekdanjim predsednikom države«. Spletna stran navaja, da imajo imena 19 žrtev, a skupno naj bi jih bilo najmanj 50. Nekateri naj bi po zlorabi tudi umrli.

»Poklical me je k sebi. Prijel me je za roko, odprl zadrgo na svojih hlačah in se prijel za penis. Začel se je dotikati, masturbirati in mi, preden je doživel izliv, rekel naj nastavim roke,« je po poročanju France24 dejal Mpia Bobola, ki naj bi bil v času zlorabe star 14 let. Nekdo, ki je želel ostati anonimen, pa je pisno pričevanje poslal apostolatu. Zapisal je, da je bil sodomiziran in da mu je oče Šöemen obljubil, da mu bo pomagal pri študiju v tujini, a do tega ni prišlo. »Imel sem veliko zdravstvenih težav zaradi zlorabe, ki jo je povzročil ta 'božji človek',« je zapisal nekdanji ministrant. »Leta 2001 sem se z njim soočil, a me je nekdanji provincial dal aretirati. Našel je način, da ga je spravil nazaj v Slovenijo.«

Pri nas še vedno mašuje

Spolne zlorabe dečkov v Kongu je lani obravnavala tudi mariborska nadškofija. Podrobno dokumentirano prijavo, ki je bila podkrepljena z izjavami žrtev, so predali policiji in tožilstvu, a je bila zavržena zaradi zastaranja. Kaj se je dogajalo v kongovski vasi, je za našo medijsko hišo v začetku tega leta povedal tudi nekdanji učitelj v kongovski šoli Engobo Mambe. Mariborska nadškofija je duhovnika vzela v bran. Vse skupaj so opisali kot »zelo zoprno« in dodali, da gre za »duhovnika, ki je za naše razmere neoporečen«.

Osumljeni duhovnik je vse skupaj zanikal in dejal, da gre za izmišljene govorice. »Neki narkoman je bil zraven, ki je verjetno iskal kakšne ugodnosti,« je dejal za našo medijsko hišo .

Duhovnik in koordinator zavoda Dovolj.je Janez Cerar, ki velja za prvega slovenskega duhovnika, ki je javno razkril, da je bil nekoč žrtev zlorabe, pa vsega skupaj ne jemlje tako lahkotno. Po pregledu dokumentacije je dejal, da so po njegovem mnenju obtožbe verodostojne in da so se zlorabe resnično dogajale. »Zapisani so imena, kraji in dogodki. Pomemben podatek je dejstvo, da so Vincentu Doylu odgovarjali ljudje na visokem položaju v hierarhiji Katoliške cerkve.«