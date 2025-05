Domačinki dejal, da je zadela denarno nagrado v višini 8 tisočakov. Sledil je šok ...

Piranski policisti so prejeli prijavo spletne goljufije. Domačinko je poklical neznanec in ji dejal, da je zadela denarno nagrado v višini 8000 evrov, zato mu je oškodovanka posredovala svoje podatke TRR. Neznanec je nato z njenega računa odtujil gotovino. Kasneje ji je še grozil. Zadeva se preiskuje, sporočajo s PU Koper.

Spletno goljufijo obravnavajo tudi postojnski policisti. Domačin je preko spleta prodajal izdelek. Neznanec je pokazal interes za nakup in oškodovancu poslal povezavo, ki jo je odprl in sledil navodilom. Z računa so mu zmanjkali trije večji zneski. Ugotovljeno je bilo, da je denar prenakazan na račune v tujini.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24ih urah intervenirali v 57 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 149 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč z materialno škodo in 1 z lažjimi poškodbami, s področja kriminalitete so obravnavali 2 vloma, zaradi kršitve javnega reda in miru so bile 4 intervencije.