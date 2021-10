Piranski policisti so danes ob 2.30 posredovali na Vodnikovem trgu v Piranu. Ugotovili so, da je nočni mir in počitek tam kršila 41-letna domačinka. Policisti so ji zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Koper.